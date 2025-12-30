Big terror attack plan : ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ହିନ୍ଦୁ, ବଡ଼ ଅଘଟଣ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଭାରତ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପରିଚୟ ମାଗି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମର ବୈସାରନ ଉପତ୍ୟକାରେ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ୨୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା
Terror Attack: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଭାରତ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପରିଚୟ ମାଗି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମର ବୈସାରନ ଉପତ୍ୟକାରେ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ୨୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ କାଶ୍ମୀରୀ ଡାକ୍ତର ଏକ କାର ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିଆଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୁଇନ୍ଦା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି।
ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏକ ET ରିପୋର୍ଟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "କାଶ୍ମୀର ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା। ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ବିରୋଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳାରେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ନଭେମ୍ବର ମାସର ଏକ ବହୁ-ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତଥାପି ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିଶେଷକରି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୫୦, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦ କେବଳ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଜମ୍ମୁରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜମ୍ମୁର ସାମ୍ବା ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର କୁପୱାଡ଼ାର ମାଛିଲରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୀମା ପାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନୀୟ ନେଟୱାର୍କ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଟ୍ ବହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି।" ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏବେ "ଯେଉଁ ପରିବାର ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ କିଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି।"
ପହଲଗାମ ଶୈଳୀର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର?
ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ସୋନମାର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ, ରିଆସି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ବୈସାରଣ ଆକ୍ରମଣରେ ଦେଖିଲୁ।" ସେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ସେମାନେ (ଆତଙ୍କବାଦୀ) ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅଣ-ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ।"
ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଢ଼ିଛି।
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରା ହେଉଛି "ଶାନ୍ତ ରହିବା, ଏକ ଦୀର୍ଘ, ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ତା'ପରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା।" ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଏକ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମଘାତୀ, ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।