Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2977436
Zee OdishaOdisha National-International

Ayodhya: ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ​​କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 27, 2025, 05:22 PM IST

Trending Photos

Ayodhya: ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

Ayodhya Ram Mandir: ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ପକ୍ଷରୁରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ମନ୍ଦିରର ଛୋଟମୋଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୨, ୨୦୨୪ ରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା।

ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ସହ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହାଦେବ, ଗଣେଶ, ହନୁମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ମା ଭଗବତୀ ଏବଂ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ଛଅଟି ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ଶେଷାବତାର ମନ୍ଦିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ପତାକା ଏବଂ କଳଶ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି, ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଅଗସ୍ତ୍ୟ, ନିଷାଦରାଜ, ଶବରୀ ଏବଂ ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ସାତଟି ମଣ୍ଡପ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଜଟାୟୁ ଏବଂ ଗିଚାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ L&T ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପଥର ପାଚେରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେହିପରି GMR ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ 10 ଏକର ଜମିରେ ସବୁଜିମା ଏବଂ ପଞ୍ଚବଟୀ ବିକାଶ ଉପରେ କାମ କରୁଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ । ଯେପରିକି 3.5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସୀମା ପ୍ରାଚୀର, ଟ୍ରଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅତିଥି ଗୃହ, ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ।

Also Read- Cyclone Update: ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡିବ କି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ IMD ଡିଜି

Also Read- Monthly Horoscope: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ବିତିବ ନଭେମ୍ୱର ? ପଢନ୍ତୁ ନିଜ ରାଶିଫଳ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ECoR
ବିଳମ୍ବିତ ହେବ ମୋନ୍ଥାର ଅବପାତ: ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ୧୪ ଟ୍ରେନ ସ୍ୱଭାବିକ ଚଳାଇବାକୁ ଘୋଷଣା
cyclone update
Cyclone: ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ରାସ୍ତା ସିଲ୍, ଗୋପାଳପୁରରେ ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ ବାତିଲ
Puri-Khurda road
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଦଶପଲ୍ଲା ଯାଏ ଯିବ ପୁରୀ-ଖୋର୍ଦ୍ଦା ରୋଡ୍ ମେମୁ ଟ୍ରେନ
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
cyclone manta
ବାତ୍ୟା ‘ମନ୍ଥା’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର...