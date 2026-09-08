ମାଛ ଉପରେ ବାବା ବାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତେଜନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାବା ବାଗେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ "କପଟ" ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେବା ପରେ ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବିଜେପିକୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଅନୁଭବ କରାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବାବା ବାଗେଶ୍ୱର 'ହନୁମାନ କଥା' ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି (ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା)ଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ମାଂସ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଉଷ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାରେ ବାବା ବାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିଛି । ଏହାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସମାଜକୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଟିଏମସି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ କଠୋର ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ, ତେବେ ଏହା ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଖାଇବାରୁ ବନ୍ଦ କରିବ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ୪ ମଇରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଆସିବାର ଚାରି ମାସ ପରେ ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାଂସାହାର ଖାଦ୍ୟ ବିରୋଧରେ କହିଥିଲେ, ଯାହା ବିଜେପି ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱସ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ନ ଦେବା ପାଇଁ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ମାଂସାହାର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଚରୁ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହିଥିଲେ, "ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଧର୍ମୀ ତେଣୁ, ପର୍ବ ସମୟରେ ନିଃସାଂଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ।"
ଏହା ସହିତ, ବାବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିଃସାଂଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ନକରିବାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ମାଂସ ଏବଂ ମାଛ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କପଟୀ ବୋଲି ଲେବଲ୍ କରିବା ପରେ ଏକ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବଙ୍ଗଳା ସମାଜର ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗ ପାଇଁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ (ବିଶେଷକରି ନବମୀରେ) ବିଶେଷକରି ମାଛ ଏବଂ ମଟନ୍ - ଖାଇବାକୁ ଏକ ମାନକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯଦିଓ ପରିବାର, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଯାହା ଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ଖାଇବେ।
ସମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "କେହି କ'ଣ ଖାଏ କିମ୍ବା ପିନ୍ଧିଥାଏ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦର ବିଷୟ। ବଙ୍ଗଳାର ରାନ୍ଧଣା ସଂସ୍କୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବିଧ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ। ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ମାଛ କିମ୍ବା ମଟନ୍ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବେ କି? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। କୌଣସି ସନ୍ଥ, ରାଜନେତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ; ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହିବା ଉଚିତ।"
ଦିଲୀପ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ, ସନାତନ ପରମ୍ପରା ଅହିଂସାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ । ତେଣୁ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେ ଧାର୍ମିକ ପୂଜା ସମୟରେ କୌଣସି ହିଂସା ତଥା ମାଂସ ବିକ୍ରୟ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ - ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିରାମିଷ କିମ୍ବା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ବଙ୍ଗଳାରେ, ଲୋକମାନେ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ଭକ୍ତ; ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଏବଂ - ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ - ନବମୀରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସ୍ଥାନୀୟ ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ; ମାଛକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଏହା ଏକ ପ୍ରଥା ଯାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି।" ସନ୍ଥମାନେ ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ କୁହନ୍ତି। ପୂଜା ସମୟରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ରୀତିର ପରିବେଶ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ; ତେଣୁ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ପୂଜାସ୍ଥଳଠାରୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ।
ମହା ଅଷ୍ଟମୀରେ ମଦ ନିଷେଧ ପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ ଦିଲୀପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ହେବା ଉଚିତ, ସେହିପରି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ । ଯଦି ଲୋକମାନେ ପୂଜା ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପୋଲିସ ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼କୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବ? ତେଣୁ, କିଛି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବା ଉଚିତ।