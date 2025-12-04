Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3028672
Zee OdishaOdisha National-International

BJP କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବଦଳି ଚାଲିଛି ନାଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 'ସେବା ତୀର୍ଥ' ହେବା ପରେ ଏବେ କାହା ପାଳି..

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ନାଁ ବଦଳେଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଗାତାର ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 'ସେବା ତୀର୍ଥ' ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜଭବନ ଏବଂ ରାଜ ନିବାସକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଲୋକ ଭବନ ଏବଂ ଲୋକ ନିବାସ କୁହାଯିବ। ସେପଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଳୟକୁ କାହିଁକି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳର ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 04, 2025, 01:43 PM IST

Trending Photos

BJP କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବଦଳି ଚାଲିଛି ନାଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 'ସେବା ତୀର୍ଥ' ହେବା ପରେ ଏବେ କାହା ପାଳି..

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ନାଁ ବଦଳେଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଗାତାର ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 'ସେବା ତୀର୍ଥ' ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜଭବନ ଏବଂ ରାଜ ନିବାସକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଲୋକ ଭବନ ଏବଂ ଲୋକ ନିବାସ କୁହାଯିବ।

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭାରତର ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। X ରେ ଶାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି, ମୋଦି ସରକାର କ୍ଷମତା ନୁହେଁ, ସେବାର ସମାର୍ଥକ ହୋଇଆସିଛି। ନିଜକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେବକ ବୋଲି ଭାବି ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିନ, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିଗରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @narendramodi ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ "ସେବା ତୀର୍ଥ" ନାମ ଦେଇ ସେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ରାଜଭବନ ଏବଂ ରାଜ ନିବାସକୁ ଲୋକଭବନ ଏବଂ ଲୋକନିବାସ ନାମିତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ବିକଶିତ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାରତ ଗଠନର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସେବା ଏବଂ ସୁଶାସନକୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।

୭୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସାଉଥ୍ ବ୍ଲକରୁ ପିଏମଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ:

Add Zee News as a Preferred Source

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) ୭୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସାଉଥ ବ୍ଲକରୁ 'ସେବା ତୀର୍ଥ' ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଅଗ୍ରଣୀ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା ପୁନଃବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ତାରିଖରେ, କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ ଟି.ଭି. ସୋମନାଥନ ସେବା ତୀର୍ଥ-୨ରେ ସେବା ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ।

ସେବା ତୀର୍ଥରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ?

ସେବା ତୀର୍ଥ-୧ ରୁ ପିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।

ସେବା ତୀର୍ଥ-୨ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବାଳୟ ରହିବ।

ସେବା ତୀର୍ଥ-୩ ରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିବ।

ଏବେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ?

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କୋଠାର ପୁନଃବିକାଶ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନ ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୯ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୧୦ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୦ରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସରକାର ସମଗ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା କୁହାଯାଏ।

ତେବେ ଏହି ନାମକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବା ବେଳେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ କିପରି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଳୟକୁ କାହିଁକି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳର ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PMO Renamed Seva Tirth
BJP କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବଦଳି ଚାଲିଛି ନାଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 'ସେବା ତୀର୍ଥ' ହେବ
Russian president Putin
ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଟିନ, ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ମାନସ ସାହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ
Odisha assembly
Odisha Assembly: ଫେରିଲା ମୁଲତବୀ, ଦିନ ସାଢେ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ
india russia summit
Vladimir Putin: ଆସୁଛନ୍ତି ପୁତିନ, ଋଷୀୟ ସେନାଙ୍କ ୫ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ
Cess on Pan masala
ପାନ ମସଲା ଉପରେ ନୂଆ ଉପକର ପାଇଁ ଆଜି ଆସିବ ସେସ୍‍ ବିଧେୟକ