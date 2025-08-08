Conversation Recording:ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହା କଥା ବା କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ କ'ଣ ମିଳେ ଦଣ୍ଡ...ଜାଣନ୍ତୁ?
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2872800
Zee OdishaOdisha National-International

Conversation Recording:ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହା କଥା ବା କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ କ'ଣ ମିଳେ ଦଣ୍ଡ...ଜାଣନ୍ତୁ?

Conversation Recording: ଯଦି ଆପଣ ସୂଚନା ନ ଦେଇ କାହାର କଲ୍ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି, ବା କାହାର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋପନୀୟତାର ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Aug 08, 2025, 07:07 PM IST

Trending Photos

Conversation Recording:ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହା କଥା ବା କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ କ'ଣ ମିଳେ ଦଣ୍ଡ...ଜାଣନ୍ତୁ?

Conversation Recording: ଆଜିକାଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଫିଚର ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଅନେକ ଲୋକ କାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରମାଣ ରଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଔପଚାରିକ ରୂପେ କାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ବା କାହା ବିନା ଅନୁମତିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଠିକ୍ କି? ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ କି? ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଭାରତରେ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ସହିତ ଜଡିତ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ କ’ଣ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ।

କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ଆଇନଗତ। ଯଦି ଆପଣ ସୂଚନା ନ ଦେଇ କାହାର କଲ୍ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି, ବା କାହାର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋପନୀୟତାର ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ।

ଭାରତରେ ଆଇନ କ’ଣ କହେ?
ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC) ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଇନ, ୨୦୦୦ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁମତି ବିନା କଲ୍ ରେକର୍ଡ କରିବା ବା କାହା କଥାକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଗୁପ୍ତଚର, ଠକେଇ କିମ୍ବା ବ୍ଲାକମେଲିଂ ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ।

ଦଣ୍ଡ କ’ଣ ହୋଇପାରେ?
ଯଦି ଆପଣ ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହାର କଲ୍ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି ବା କାହା କଥାକୁ ଲୁଚିଲୁଚି ଫୋନ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ।

ଧୋକ୍କା ପରି ମାମଲାରେ IPC ଧାରା 354D, ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ IT ଆଇନ ଧାରା 66E, ମାନହାନି ପାଇଁ IPC ଧାରା ୪୯୯ ଏବଂ ୫୦୦ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ୩ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ।

କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ କେବେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଠିକ୍?
ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି। ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ସେବା କଲ୍ ରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ତାଲିମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କଲ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିଜ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ (କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ ହେବା ଉଚିତ)।

ଲୁଚାଛପା ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ ସେୟାରିଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ
କାହାର କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିବା ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଠାଇବା ବା ଶୁଣାଇବା  ଧମକ ଦେବା କିମ୍ବା ବ୍ଲାକମେଲିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏସବୁ ମାମଲା ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଆପ୍ସ ଏବଂ ଡାଟା ଚୋରି
ଆଜିକାଲି ଅନେକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଆପ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସର୍ଭରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଡାଟା ଲିକ୍ ହେବାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୋନ୍ ସେଟିଂସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

Also Read: Yuti 2025: ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହ ଶୁକ୍ର ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ମହାମିଳନ...୩ ରାଶି ହେବେ ଭାଗ୍ୟବାନ୍

Also Read: Hairfall During Monsoon: ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବର୍ଷାଦିନେ କାହିଁକି ବେଶି ଝଡ଼େ କେଶ...ଉପାୟ କ'ଣ?

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Conversation Recording
Conversation Recording:ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହା କଥା ବା କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ କ'ଣ ମିଳେ ଦଣ୍ଡ...ଜା
income tax bill 2025
ଆୟକର ବିଲ୍-୨୦୨୫ କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଲେ ସରକାର, TAX ସ୍ଲାବରେ ହେବ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ?
Cabinet Decisions
Cabinet Decisions: ସରକାର ନେଲେ ୫ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ଡିଟେଲ୍ସ
vice president election
ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏହି ୩ ଜଣ...
Top 10 news
Top 10 News: କାଲି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଡିଜି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କଲା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବର
;