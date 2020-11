ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋରୋନା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାର ବନ୍ଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ (New Delhi) ରେ କୋରୋନା ସ୍ଥିତି (Corona Situation) ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ । କୋରୋନା (Corona) ର ସ୍ଥିତି ବେଶ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ତେବେ ବଢୁଥିବା କୋରୋନା ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ (DDMA) ପଞ୍ଜାବୀ ବସ୍ତି ବଜାର (Punjabi Basti Market), ଜନତା ବଜାର (Janata Bazar) ଏବଂ ନାଙ୍ଗଲୋଇ ବଜାର (Nangloi market) କୁ ଆସନ୍ତା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ବଢିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ (Social Distance) ପାଳନ ନକରିବା ହେତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ଲକଡାଉନ (Lock Down) ନୁହେଁ ବୋଲି ବଜାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ସଚେତନତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ। ନାଙ୍ଗଲୋଇରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଜାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ (DDMA) ରବିବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ନଭେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜାବୀ ବସ୍ତି ବଜାର ଏବଂ ଜନଜାତି ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Directives issued by Delhi govt with regard to wearing of masks, maintaining social distancing etc. are being flouted in Punjabi Basti market & Janta market, Nangloi. In overall public interest, it is hereby ordered to close these markets till 30th Nov: ADM, DDMA, West District https://t.co/la6bkqRoWJ pic.twitter.com/fcAcYOra5J

