ଦେଶରେ କୋରୋନା ନେଲା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୩ଟି ମୁଣ୍ଡ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଲା ୭

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦ୍ରୁତଗତିରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ(Coronavirus)। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୫୫ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ରବିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଶରେ ୩ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି । ଗୁଜୁରାଟର ସୁରାଟରେ ଜଣେ ୬୭ ବର୍ଷୀୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଫଳରେ ଦେଶରେ କୋରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭ ଛୁଇଁଲା ।

One #COVID19 positive patient, male 69 yrs, died today in Surat hospital. He was having co-morbid conditions. One female, 65 years, died in Vadodara hospital but her test report for COVID is awaited. She was also having comorbid conditions: Health & Family Welfare Dept, Gujarat pic.twitter.com/ewXKn1TUbK

— ANI (@ANI) March 22, 2020