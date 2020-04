କୋରୋନା ଧର୍ମ-ଜାତି ଦେଖେନା, ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକତା ଓ ଭାତୃଭାବର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା: ପିଏମ ମୋଦି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା କେରୋନା ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଲକଡାଉନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକତା ଏବଂ ଭାଇଚାରା ଆବଶ୍ୟକ । କୋରୋନା ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମ, ଜାତି, ରଙ୍ଗ ଭାଷା ଏବଂ ସୀମା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କଡଇନ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଠିନ ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । ଆମ ଘର ଆମ ଅଫିସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ନୂତନ ସଭା କକ୍ଷ । କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିରତି ନେବା ଇତିହାସ ହୋଇଗଲା ।

As the world battles COVID-19, India’s energetic and innovative youth can show the way in ensuring healthier and prosperous future.

Shared a few thoughts on @LinkedIn, which would interest youngsters and professionals. https://t.co/ZjjVSbMJ6b

— Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2020