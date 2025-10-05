National Guards in Portland Update: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଝଟକା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା

Trending Photos
National Guards in Portland Update: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା। ଏକ ଆମେରିକାର କୋର୍ଟ ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 200 ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓରେଗନର ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 200 ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡର ନିୟୋଜନକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଓରେଗନର ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଡାନ୍ ରେଫିଲ୍ଡ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ନିଯୁକ୍ତ ବିଚାରପତି କରିନ୍ ଇମରଗୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ରେଫିଲ୍ଡ ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରବାସ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ବିନା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସଂଘୀୟ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଯଦିଓ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଜଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ, ଦକ୍ଷିଣ ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ICE ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେଇ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦକୁ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହା ଦେଶର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ, ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡର ମୁତୟନ ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ରୋହମୂଳକ କିମ୍ବା ହିଂସାତ୍ମକ ଥିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଯଦି ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକ ହିଂସାତ୍ମକ ହୁଏ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଘରୋଇ ଆତଙ୍କବାଦରୁ ଫେଡେରାଲ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ଏହି ମୁତୟନକୁ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି ଯେ ଏହା ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟରେ ଏହି ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ।