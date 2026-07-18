Corona Virus Alert: ଦେଶରେ ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ଚିନ୍ତା, ହାଲୁକା ଲକ୍ଷଣ ସହ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ...

Corona Virus Alert: ଦେଶରେ ପୁଣିଥରେ କୋଭିଡ୍-୧୯ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପରେ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମାତ୍ର ୨୧ ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପୁଣେରେ ଗତ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜାନୁଆରୀରେ ୩, ଫେବୃଆରୀରେ ୧, ଜୁନ୍ରେ ୧୧ ଏବଂ ଜୁଲାଇର ପ୍ରଥମ ୧୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨୧ ଜଣ ନୂଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ହାଲୁକା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଛି, ତଥାପି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଜୁନ୍ ୨୬ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୮ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ ଜଣ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ରୋଗୀ ଘରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ କୋଭିଡ୍ ମାମଲା ଅନ୍ୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ରୋଗୀମାନେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସ୍ ଓମିକ୍ରନ୍ର ହାଲୁକା ରୂପ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ଗଳା ଦରଜ ଓ ଥକାପଣ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ୩ରୁ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଦୁର୍ବଳ ରୋଗପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ହାଲୁକା ଲକ୍ଷଣ ଥିବାରୁ ଅନେକେ ପରୀକ୍ଷା କରାଉ ନଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ସତର୍କ ରହିବା, ଜ୍ୱର, କାଶ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।