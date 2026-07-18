Add Zee Business As A Preferred Source
App

Corona Virus Alert: ଦେଶରେ ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ଚିନ୍ତା, ହାଲୁକା ଲକ୍ଷଣ ସହ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ...

ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମାତ୍ର ୨୧ ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପୁଣେରେ ଗତ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 18, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:50 PM IST
Corona Virus Alert: ଦେଶରେ ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ଚିନ୍ତା, ହାଲୁକା ଲକ୍ଷଣ ସହ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Corona Virus Alert: ଦେଶରେ ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ଚିନ୍ତା, ହାଲୁକା ଲକ୍ଷଣ ସହ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ...
COVID-19 India 202641 min ago
2
Sonam Wangchuk1 hr ago
3
Vikram 1 Launched1 hr ago
4
Gold rate today2 hrs ago
5
Suzuki e-ACCESS5:30 AM IST