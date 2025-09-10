ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୫: ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶପଥ ନେବେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2916964
Zee OdishaOdisha National-International

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୫: ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶପଥ ନେବେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍

CP Radhakrishnan oath ceremony: ଦେଶର ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 10, 2025, 08:58 PM IST

Trending Photos

CP Radhakrishnan oath ceremony
CP Radhakrishnan oath ceremony

CP Radhakrishnan oath ceremony: ଦେଶର ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉତ୍ସବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ୨୧ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଭାରତର ୧୫ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୪୫୨ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବି.ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ୩୦୦ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭାର ମହାସଚିବ ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ପିସି ମୋଦି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ୭୮୧ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୬୭ ଜଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥଲେ। ଏହା ମୋଟ ମତଦାନର ୯୮.୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୭୫୨ ଭୋଟ୍ ବୈଧ ଏବଂ ୧୫ଟି ଅବୈଧ ଥିଲା। କାଗଜପତ୍ରରେ NDA ପାଖରେ ୪୨୭ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ୧୧ ଜଣ YSRCP ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶାଠାରୁ ୧୪ଟି ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଯାହା ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ କ୍ରସ୍-ଭୋଟିଂର ଅନୁମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବେ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୫ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଥିରୁ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ଗରିବ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ, ଯିଏ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମଜବୁତ କରିବେ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

CP Radhakrishnan
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୫: ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶପଥ ନେବେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍
Odisha Grameen Bank Jobs
Odisha Grameen Bank Jobs: ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି...ଶେଷ ତାରିଖ ୨୧ ସ
PM Modi
ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍‌ରେ କଥା ହେଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ, ଏସବୁ ଆଲୋଚନା...
Sushila Karki
କିଏ ଏହି ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ CJI ସୁଶୀଳା କାର୍କି, ହୋଇପାରନ୍ତି ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha news
Odisha News: ସାର କଳାବଜାରୀ କରି ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କିର୍ମିରା ପାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ
;