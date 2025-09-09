Vice President Election Result: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ​​ଜିତିଲେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍, ପାଇଛନ୍ତି ୪୫୨ ଭୋଟ୍

Vice President Election Result: ଭାରତକୁ ଏକ ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ NDA ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ୪୫୨ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଛି। ଏହା ସମେତ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ୩୦୦ ଭୋଟ ମିଳିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦମାନେ ଆଜି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ।
ନିର୍ବାଚନର ଗଣିତ
ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ କଲେଜରେ ମୋଟ ୭୮୮ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪୫ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭାର ଏବଂ ୫୪୩ ଜଣ ଲୋକସଭାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ୭୮୧, କାରଣ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୬ଟି ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ୧ଟି ଆସନ ଖାଲି ଅଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ୩୯୧ ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।
ଏନଡିଏର ୨୯୩ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୯। ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ମେଣ୍ଟର ମୋଟ ୩୨୫ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ବିଜୟକୁ ପୂର୍ବରୁ ସହଜ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏନଡିଏ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳ ୱାଇଏସଆରସିପିର ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦଳର ୧୧ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏଆଇଏମଆଇଏମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ-ଏ-ଇତ୍ତେହାଦୁଲ ମୁସଲିମିନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
ନିର୍ବାଚନରୁ ଦୂରଇ ରହିଥିଲେ ଏହି ସବୁ ଦଳ
ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି (ବିଆରଏସ) ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ବ୍ୟତୀତ, ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ ନିର୍ବାଚନରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଅକାଳୀ ଦଳ (ୱାରିସ ପଞ୍ଜାବ ଦେ) ସାଂସଦ ସରବଜିତ ସିଂହ ଖାଲସା ଏବଂ ଅମୃତପାଲ ସିଂହ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖାଦୁର ସାହିବ ଲୋକସଭା ଆସନର ସାଂସଦ ଅମୃତପାଲ ସିଂହ ଆସାମର ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି।