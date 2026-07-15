Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା

ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା 'ଆଗ୍ରୋହା ଧାମ'ରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 15, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:30 PM IST
ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IRCTC New Website: ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଆଜିଠୁ ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍
IRCTC website53 min ago
2
Indian railways rules1 hr ago
3
Job news1 hr ago
4
top 10 news today3 hrs ago
5
Shri Nanda Kishore Goenka3:38 AM IST