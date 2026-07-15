ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସମାସସେବୀ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା । ହରିୟାଣାର ହିସାରେ ଥିବା 'ଆଗ୍ରୋହା ଧାମ'ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହି ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୧୩ ଜୁଲାଇରେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଇଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ZEEL)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ୍ରେଟସ୍ ଏବଂ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ସୋମବାର ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ X ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ପିତା ସୋମବାର ସକାଳେ ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
ହରିୟାଣାର ହିସାରେ ଥିବା 'ଆଗ୍ରୋହା ଧାମ'ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୧୯୭୬ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚମତ୍କାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମହାରାଜା ଅଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ବିଘା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ, ଧାମରେ 'ଶକ୍ତି ସରୋବର' ଏବଂ ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ମହାରାଜା ଅଗ୍ରସେନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଐତିହାସିକ ସହର 'ଆଗ୍ରୋହା ଧାମ'ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବିକାଶରେ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜୀଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 'ଆଗ୍ରୋହା ଧାମ'ରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି।
ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଜୀ ଏହି ପବିତ୍ର ଧାମର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମାନସିକତା ପାଇଁ, ଆଗ୍ରୋହା ଧାମ ସମୟ ସହିତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲା ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଆଜି ଆଗ୍ରୋହା ଧାମ ଯେଉଁ ରୂପ ଏବଂ ଗୌରବ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ତାହା ଗଠନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।