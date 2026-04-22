Crime News: ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା; ଦୁଷ୍କର୍ମ ସନ୍ଦେହ, ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ ସାହାଯ୍ୟରେ...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 22, 2026, 04:27 PM IST

Crime News: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ପରେ ହତ୍ୟାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘଟଣାଟି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଅମର କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି। ମୃତ ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀ ଜଣେ ଆଇଆରଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।

ଚାକରଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ: 
ଏକ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାଥମିକ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଳା ଚାପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଚାକରଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ପରିବାର ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ।

ଝିଅ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା: 
ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧ କରିଥିଲା ​​ସେତେବେଳେ ଝିଅର ବାପାମା ଜିମ୍ ରେ ଥିଲେ। ମୃତକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘର ଭିତରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲା। ପରେ ଏକ ଫୋରେନସିକ୍ ଦଳକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ନିକଟସ୍ଥ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ​​ଏବଂ କିଏ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡିବ।

Priyambada Rana

