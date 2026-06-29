Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /Ketan Agarwal Case Update: କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଟ୍ବିଷ୍ଟ୍!ଭାବି ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ୧ କୋଟି ନେଇ ପ୍ରେମିକକୁ...

Ketan Agarwal Case Update: କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଟ୍ବିଷ୍ଟ୍!ଭାବି ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ୧ କୋଟି ନେଇ ପ୍ରେମିକକୁ...

Ketan Agarwal Case Update: ପୁଣେ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। କେତନଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ବିବାହ ସପିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ୧ କୋଟି ନେଇଥିଲା। ତା’ପରେ ସେ ଏହି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ମିଶି ବଡ଼ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 29, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:14 PM IST
Ketan Agarwal Case Update: କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଟ୍ବିଷ୍ଟ୍!ଭାବି ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ୧ କୋଟି ନେଇ ପ୍ରେମିକକୁ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍‌ରେ କଏଦୀ ମୃତ! କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
Odisha news1 hr ago
2
Brazil vs Japan2 hrs ago
3
Snana Purnima2 hrs ago
4
Snana Purnima 20262 hrs ago
5
Petrol Diesel price4:05 AM IST