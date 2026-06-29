/Ketan Agarwal Case Update: କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଟ୍ବିଷ୍ଟ୍!ଭାବି ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ୧ କୋଟି ନେଇ ପ୍ରେମିକକୁ...

Ketan Agarwal Case Update: ପୁଣେ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। କେତନଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ବିବାହ ସପିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ୧ କୋଟି ନେଇଥିଲା। ତା’ପରେ ସେ ଏହି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ମିଶି ବଡ଼ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ।
ବିବାହ ସପିଂ ନାଁରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସିଆ ଗୋୟଲ (୨୦) ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀ (୨୨) କେବଳ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ହତ୍ୟା ଯୋଜନା କରିନଥିଲେ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପରାଧ ଘଟାଇବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ପୁଣେର ଲୋହାଗଡ ଦୁର୍ଗରୁ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଏକ ପାହାଡ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସିଆ ଏବଂ କେତନଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୧୮ ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ସିଆ ଚେତନଙ୍କୁ ୧କୋଟି ଦେଇଥିଲେ:
କେତନ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସିଆକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ କିଣାକାଟା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ,ସିଆ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। କାରଣ ଚେତନ ଏକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ।ଚେତନ ସିୟାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆର୍ଥିକ ଭାବ ସ୍ଥତି ଠିକ୍ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଅତି କମରେ ତିନି ବର୍ଷ ଲାଗିବ।
ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ ଯୋଜନା:
ସିୟା ଏବଂ ଚେତନ ସନ୍ଦେହ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କେତନଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଚେତନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ମାମଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ।
ଚେତନ ଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ସ୍କୁଟରରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ:
୧୮ ଜୁନ୍ ରେ ସିୟା ଏବଂ କେତନଙ୍କ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚେତନ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସେ ଜାଣିଶୁଣି କାର୍ ବଦଳରେ ସ୍କୁଟରରେ ପୁଣେରୁ ଲୋହାଗଡ ଦୁର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୯୦ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଚେତନ ୧୮ ଜୁନ୍ ସକାଳେ ଲୋହାଗଡ ଦୁର୍ଗକୁ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଭୟ କରି ଏକ କାର୍ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ସ୍କୁଟର ବାଛିଥିଲେ। ତଥାପି, ସ୍କୁଟରଟି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସିୟା ଗୋୟଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ସହ ମିଶି କେତନକୁ ଏକ ପାହାଡ଼ରୁ ଠେଲି ଦେବାର ୩୪ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। କେତନକୁ ହତ୍ୟା ଯୋଜନା ମେ ଶେଷରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସିୟା ପ୍ରଥମେ କେତନଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖରେ ଏକ ପାହାଡ଼ରୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କେତନ ଏକ ବୁଦା ଧରି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ ସିୟା କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସାପ ମାଡି ଆସିବାରୁ ସେ ଭୁଲ୍ ବସତଃ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ।