Indian Rupee: ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଟଙ୍କା

Trending Photos
Indian Rupee: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ 96.14ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଏହି ହ୍ରାସ ବଜାର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି, ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ମଜବୁତ ହେବା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା?
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆନ୍ତଃବ୍ୟାଙ୍କ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ବଜାରରେ ଟଙ୍କା 95.86ରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ 96.14ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୂର୍ବ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ 95.96ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡଲାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମଜବୁତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି। ବିଶେଷକରି ଉଚ୍ଚ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭାରତ ଏହାର ଆମଦାନୀ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବିଦେଶରୁ କିଣୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଡଲାର ମହଙ୍ଗା ହୁଏ, ତେଲ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୁଏ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲାଣି।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି 109 ଡଲାର ଉପରେ ରହିଛି। ଇରାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତୈଳ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 3ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ମହଙ୍ଗା ପରିବହନ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିତ ବୃଦ୍ଧି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କରିପାରେ।
ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ବଜାର ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବଜାର ଚିନ୍ତା କେବଳ ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ସମାଧାନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇରାନ, ତାଇୱାନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ନିବେଶକମାନେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏପରି ସମୟରେ ଡଲାରର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଡଲାର ସୂଚକାଙ୍କ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ ମଜବୁତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଟଙ୍କା ସମେତ ଅନେକ ଏସୀୟ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଚାପ ପକାଇଛି।
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆର୍ଥିକ ଚାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି, ସରକାର ଆଡଭାନ୍ସ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ସୁନା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଏକ ସୀମା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, କେବଳ 100 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ସୁନା ଆମଦାନୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚଳନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଅଣ୍ଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା। ତଥାପି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କାରଣ ଉଚ୍ଚ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛି
ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ BSE ସେନସେକ୍ସ 239 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଫ୍ଟି 50 ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ କାରବାର କରିଛି। ପୂର୍ବ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକମାନେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କିଣିଥିଲେ, ଯାହା କିଛି ପରିମାଣରେ ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭଙ୍କ ସୁଧ ହାର ନୀତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟଙ୍କାର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଯଦି ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରହେ ଏବଂ ଡଲାର ମଜବୁତ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଚାପ ଜାରି ରହିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ସରକାର ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ବଜାରକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।
Also Read: Unique Marriage: ବିବାହ ପାଇଁ ରୋଷଣୀରେ କନ୍ୟା ଗଲା ବର ଘରକୁ
Also Read: ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ତେଲ ସରିଯିବାରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ? ଆସିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା