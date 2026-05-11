Crude Oil Price: ଆମେରିକା-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୁଣି ବିଫଳ, ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି; ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦର...

Crude Oil Price: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ଅଢ଼େଇ ମାସ ଧରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $୭୦ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ଥିଲା, ଯାହା ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $୧୨୫ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୋମବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମୟରେ, ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ।
ୱାଶିଂଟନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶାନ୍ତି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ, ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ସର୍ବଶେଷ ବଜାର ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $୧୦୪.୭ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି, US West Texas Intermidate (WTI) ମଧ୍ୟ $99 ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲରେ କାରବାର କରୁଛି, ଯାହା ୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଗତ ୧୦ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆମେରିକା-ଇରାନ ବିବାଦର ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା ବହୁତ କମ୍। ପ୍ରକୃତରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପ୍ରତି ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ "ଅଗ୍ରହଣୀୟ" ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନିବେଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ତୈଳ ଦର ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚୀନ ଗସ୍ତ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବୁଧବାର ବେଜିଂରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଇରାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି।
ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚୀନ୍ ଇରାନକୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି କରାଇବା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ ହର୍ମୁଜ୍ ଅବରୋଧ ହଟାଇବାକୁ ରାଜି କରାଇବା ପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତେବେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ କମ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଚାରି ବର୍ଷର ସ୍ତରରେ ରହିଛି।
ସାଉଦି ଆରାମକୋର ସିଇଓ ଅମିନ ନାସେର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଦୁଇ ମାସରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାୟ ଏକ ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ହରାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କାଲି ତେଲ ଯୋଗାଣ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ବଜାରକୁ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସୀମା ପାର କରି ଇରାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାକରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ତୈଳ ରପ୍ତାନି ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ:
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ, ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ₹୯୪.୭୭ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ₹୮୭.୬୭ ରହିଛି।
ମୁମ୍ବାଇରେ, ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ₹୨୦୩.୧୦ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ₹୯୦.୦୩ ରହିଛି।
କୋଲକାତାରେ, ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ₹୧୦୫.୪୧ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ₹୯୨.୦୨ ରହିଛି।
ଚେନ୍ନାଇରେ, ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ₹୧୦୦.୮୫ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ₹୯୨.୩୯ ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ, ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ₹୧୦୧.୧୬ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ₹୯୨.୭୪ ରହିଛି।