Crude Oil Price New Updates: ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ପରେ ଖସିଲା ତୈଳଦର

Crude Oil Price New Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା ପରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆମେରିକାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ୧୯ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୨୬ ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୯୧ ଡଲାର ଅଛି, ଯାହା ଗତକାଲି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୧୧୬ ଡଲାର ଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଏହି ହ୍ରାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଏବଂ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଏବଂ ଏଲଏନଜି ସଙ୍କଟ ଶେଷ ହେବ।
ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବୁଧବାର ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $100 ତଳକୁ ଖସିଗଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ 15 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ 15 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ହାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $92.82 ଅଟେ। ଉପସାଗରୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $18 ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $109 ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖର ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବ। ଇରାନ ଆମେରିକା ସମ୍ମୁଖରେ 10ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି, ଯାହା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରୁ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ଆଉ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଯୁଦ୍ଧର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ୨୮ ଫେବୃଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ତାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ଏବଂ ତାର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରିସରକୁ ସୀମିତ କରୁ। ତଥାପି, ଇରାନ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଭାବରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।