Add Zee Business As A Preferred Source
App

Crude Oil: ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ପୁଣି ବଢିବ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର? ଜାଣନ୍ତୁ

Crude Oil Rate today: ସୋମବାର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଦର ୪% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ $୮୦ ସୀମା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 13, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:35 PM IST
Crude Oil: ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ପୁଣି ବଢିବ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର? ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଫୁଟବଲରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ
Odia News1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Accident News3 hrs ago
4
top 10 news today3 hrs ago
5
Odia News2:17 AM IST