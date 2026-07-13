Crude Oil: ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ପୁଣି ବଢିବ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର? ଜାଣନ୍ତୁ

Crude Oil Rate: ଆଜି ସୋମବାର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁମାନିତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଅଶୋଧିତ ତେଲ ୪.୧୨% ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ବଜାରରେ, ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ୪.୧୨%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବ୍ରେଣ୍ଟ ତେଲ $୩.୨୧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $୭୯.୨୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମୂଲ୍ୟ $୭୦ ସୀମା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଭଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ସଂଘର୍ଷ ପୁନରାରମ୍ଭ ହେବା ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $୭୯.୨୨ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ଆମେରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଟେକ୍ସାସ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ (WTI) ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ୪.୨୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। WTI ଗତ ସପ୍ତାହରେ $୬୯ ରୁ କମ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $୩.୦୯ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $୭୪.୪୩ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କି?
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଛାୟା ପକାଇଛି। ଭାରତ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୦% ରୁ ୮୫% ଆମଦାନୀ କରେ। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବାଧା ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିପାରେ। ଯଦି ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଉପର ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପ୍ରତି ୧୦୨.୧୨ ଟଙ୍କା ଥିବା ସମୟରେ ଡିଜେଲ୍ ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ମୁମ୍ୱାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ୧୧୧.୨୧ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ଦର ୯୭.୮୩ ଟଙ୍କା ରହିଛି । କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦର ୧୧୩.୫୧ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ଦର ୯୯.୮୨ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ୧୦୭.୭୬ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ଦର ୯୯.୫୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Also Read- ଅନୁଗୁଳ ଓ ସମ୍ୱଲପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ