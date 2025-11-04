Cyclone Tino: ୨୨୦ କିମି ବେଗରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଝଡ଼, ଟାଇଫୁନ୍ ଟିନୋ ଦେଶରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ଫିଲିପାଇନ୍ସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହି ଝଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଭିସାୟାସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (PAGASA) ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଭିସାୟାସ୍ ଅଞ୍

Written By  Prabhudatta Moharana

Cyclone Tino: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଝଡ଼, ଟାଇଫୁନ୍ ଟିନୋ ଦେଶରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ଫିଲିପାଇନ୍ସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହି ଝଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଭିସାୟାସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (PAGASA) ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଭିସାୟାସ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣ ଲେଟେର ସିଲାଗୋରେ ଏହି ଝଡ଼ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 155 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିଲା ​​ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦେଇଥିଲା।

 

ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା PAGASA ଅନୁଯାୟୀ, ଟାଇଫୁନ୍ ଟିନୋ ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖ ସକାଳ ୫ଟାରେ ସେବୁ ଏବଂ ଆସ୍ତୁରିଆସ୍ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିଲା। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଟାଇଫୁନ୍ ଟିନୋ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ, ଉତ୍ତର ପାଲାୱାନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୫ ରୁ ୬ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ତାଣ୍ଡବ କରିବ, ଏବଂ ଭିଏତନାମ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୨୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବର୍ଗ ୧ ଝଡ଼ ଭାବରେ ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବ।

 

PAGASA ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପୂର୍ବ ସମର ଏବଂ ଦିନାଗାଟ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଦକ୍ଷିଣ ଲେୟଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ, ଭିସାୟାସ୍ ଏବଂ ମିଣ୍ଡାନାଓର କିଛି ଅଂଶ, ସମର, ଲେୟଟ୍ ଏବଂ କାରାଗା, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଲୁଜନର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେପରିକି ପାଲାୱାନ୍ ଏବଂ ଓକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ମିଣ୍ଡୋରୋକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ (NDRRMC) ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଉଦ୍ଧାର ଦଳକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି।

ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଫଳରେ ଗଛ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଝଡ଼ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି କରିଛି। ସୋମବାର ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ପବନ ସହରକୁ ମାଡ଼ି ଆସି ଗଛ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପକାଇଥିଲା। ବିମାନ ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସେବୁ ସିଟିର ବାକାୟାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଫସି ରହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ।

 

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ PAGASA ସତର୍କତା ଜାରି ହେବା ପରେ, ପୂର୍ବ ସମର, ଲେୟଟେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଲେୟଟେରୁ ୧,୫୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ଏୟାରଏସିଆ, ସେବୁ ପାସିଫିକ୍ (ସେବଗୋ) ଏବଂ ସନଲାଇଟ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସମେତ ଅନେକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପ୍ରାୟ ୭୫ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଥିଲେ। ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି କରି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଝଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

