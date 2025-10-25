Cyclonic Melissa: ବାତ୍ୟା 'ମନ୍ଥା' ପରେ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ମେଲିସା'...ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ...

Cyclonic Melissa: କିଙ୍ଗଷ୍ଟନ ହାର୍ବରରେ ୫ ରୁ ୧୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଜାମାଇକା ପରେ, ଝଡ଼ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ କ୍ୟୁବା ଏବଂ ବାହାମାସରେ ୨୮-୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିପାରେ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶରେ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ।
Cyclonic Melissa: ବର୍ଷର ୧୩ତମ ଧୀର ଗତିଶୀଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ମେଲିସା କାରିବିଆନ ସାଗରରେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କାରିବିଆନ ସାଗର ଏବଂ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ହୁରିକେନ୍ କେନ୍ଦ୍ର (NHC) ଅନୁଯାୟୀ, ଝଡ଼ଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏକ ବର୍ଗ ୩ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଝଡ଼ଟି ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ଏବଂ ଜାମାଇକା, କ୍ୟୁବା, ବାହାମାସ୍, ବରମୁଡା, ହାଇତି, ଆମେରିକା ଏବଂ ଡୋମିନିକାନ୍ ଗଣରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଝଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ’ଣ?
ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ମେଲିସା ଆଜି, ଶନିବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖ, ଜାମାଇକାରୁ ୧୮୦ ମାଇଲ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ କାରିବିଆନ ସାଗରରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬୫ ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ୧୦୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ୨୫ ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
GUANTANAMO BAY EVACUATED AS MAJOR STORM NEARS
The US Navy has begun evacuating all non-essential personnel and families from Guantanamo Bay ahead of Tropical Storm Melissa, forecast to strengthen into a powerful Category 3 or 4 hurricane before hitting Cuba on Tuesday.… pic.twitter.com/wLD4Afpzo7
Mario Nawfal (MarioNawfal) October 25, 2025
ଝଡ଼ର ଆକଳନ କ’ଣ ହେବ?
ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ମେଲିସା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬-୨୭ ରେ ଜାମାଇକା ନିକଟ କିମ୍ବା ଏହା ଉପରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଜାମାଇକାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିଙ୍ଗଷ୍ଟନ ହାର୍ବରରେ ୫ ରୁ ୧୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଜାମାଇକା ପରେ, ଝଡ଼ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ କ୍ୟୁବା ଏବଂ ବାହାମାସରେ ୨୮-୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିପାରେ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶରେ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ବିପଦ
କ୍ୟୁବା ଏବଂ ବାହାମାସ ପରେ, ଝଡ଼ ବରମୁଡା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଝଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକା ମହାସାଗରକୁ ଗତି କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୩୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ ବରମୁଡାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ହାଇତିରେ ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପୋର୍ଟ-ଓ-ପ୍ରିନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ। ଡୋମିନିକାନ୍ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦିଓ ଝଡ଼ଟି ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭବ।
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜାମାଇକା ପାଇଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ମେଲିସାକୁ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ଝଡ଼ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡି ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
