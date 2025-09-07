Cyclonic Storm Update: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା କିକୋ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼

Cyclonic Storm Update: ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ହାୱାଇର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଲଭିଆ ଲୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ନିବାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହାୱାଇ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଝଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
Cyclonic Storm Update: ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଉଠିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କିକୋ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ବାତ୍ୟା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କିକୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବର୍ଗ-୪ ଝଡ଼ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୪୫ ମାଇଲ (୨୩୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ବେଗରେ ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ଝଡ଼ ପବନ ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୋମବାର ଦିନ ହାୱାଇର କିଛି ଅଂଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ୧୦ରୁ ୧୫ ଫୁଟ (୩ ରୁ ୪.୫ ମିଟର) ଉଚ୍ଚ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ସହିତ ବିନାଶ ଆଣିପାରେ।
ଆଜି ଝଡ଼ର ସ୍ଥିତି
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହୁରିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର ମିଆମି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ Kiko ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫୬୦ ମାଇଲ (୨୫୧୦ କିଲୋମିଟର) ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଝଡ଼ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୯ ମାଇଲ (୧୫ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ବେଗରେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତଥାପି, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ପବନ (ଭୂଲମ୍ବ ପବନ ସିଆର) ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପ ପହଞ୍ଚିବ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ।
ହାୱାଇରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ହାୱାଇରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜୀବନଘାତକ ପବନ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ହାୱାଇରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ହାୱାଇର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଲଭିଆ ଲୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ନିବାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହାୱାଇ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଝଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
ଝଡ଼ କେଉଁଠାକୁ ଯିବ?
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ହାୱାଇନ୍ କିକୋ ମଙ୍ଗଳବାର ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱୀପର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ପରେ, ୧୦ ରୁ ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପର ପୂର୍ବ ଅଂଶ, ବିଗ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ମାଉଇରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଠାରେ ୪ ରୁ ୮ ମିଲି ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬୦ ମାଇଲ (୯୬ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ଟି ହାୱାଇର ପୂର୍ବ ଅଂଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଘାତ କରିବ।
ଭାରତ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ KIKO ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଭାରତ ଉପରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଝଡ଼ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହେତୁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କିକୋ ର ମାର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ହୁରିକେନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମିଆମି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଝଡ଼ ଭାରତ ମହାସାଗର ଆଡକୁ ଯିବାର ଆଶା ନାହିଁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର କିମ୍ବା ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
