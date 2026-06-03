Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236257
Zee OdishaOdisha National-InternationalKarnataka CM Oath Ceremony: ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଶିବ କୁମାର,ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଲୋକସେବା ଭବନରେ...

Karnataka CM Oath Ceremony: ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଶିବ କୁମାର,ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଲୋକସେବା ଭବନରେ...

Karnataka CM Oath Ceremony: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଡି.କେ ଶିବ କୁମାର ଆଜି ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jun 03, 2026, 07:01 AM IST

Trending Photos

Karnataka CM Oath Ceremony: ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଶିବ କୁମାର,ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଲୋକସେବା ଭବନରେ...

Karnataka CM Oath Ceremony: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଡି.କେ ଶିବ କୁମାର ଆଜି ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟପାଳ  ଥାଓ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ର ଗେହେଲଟ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମେତ  ଅନ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ।

ALSO READ: Today Horoscope: ବୃଷ-କର୍କଟ ସହ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ରାଶି! ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ବୁଧବାର?

ALSO READ: PM Kisan Samman Nidhi Yojana: PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଆସିବ ୨୩ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା? ଜାଣନ୍ତୁ

Add Zee News as a Preferred Source

ଏଥିପାଇଁ  ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା  ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶିବ କୁମାର ଙ୍କ ସହ ୧୧ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବେ।  ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ତଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଆଯିବ। ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦରମୈୟାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ବିଧାନ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲିକାର୍ଜୁନ୍ ଖଡଗେଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଗଡେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

 

ଶିବ କୁମାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରେ  ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଏବଂ ନୂଆ ଚେହେରା ର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଶିବ କୁମାର  ଓ ସିଦ୍ଦରମୈୟାଙ୍କ ସମେତ ଦଳର  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖଗଡେ,ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ୍ ଗାନ୍ଧୀ,କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ  କେ.ସି ବେଣୁ ଗୋପାଳ ଓ ରାଜ୍ୟପ୍ରଭାରୀ ରଣଦୀପ ସୁର୍ଜେଓ୍ବାଲା ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ରେ ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ର ରୂପ ରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Karnataka CM Oath Ceremony
ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଶିବ କୁମାର,ବେଙ୍
Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ଆଜି ବି ଜାଳିଲା...୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପିଲା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପାରା
Odisha government
Reservation In Technical Education: ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: CBSEରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ
Sonam Wangchuk
Sonam Wangchuk: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ରେ ଯୋଗଦେବେ କି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍? ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ