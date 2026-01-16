Nipah Virus Symptoms: ପୁଣି ଲେଉଟୁଛି ବିପଦଜନକ ନିପା ଭାଇରସ...ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ସହ ଉପଚାର

Nipah Virus Symptoms: ନିପା ଭାଇରସ୍ ମାମଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ମାଲେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଦେଖାଯାଏ। ତଥାପି, ଏହି ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିଥିବା ବାଦୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ବିପଦ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରେ ।
Nipah Virus Symptoms: ନିପା ଭାଇରସ୍ ପୁଣିଥରେ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁଇଜଣ ନର୍ସ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନିପା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ପରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ, ଏହି ଭାଇରସ୍ ରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଲେଖାରେ, ଆମେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଜିନିଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିପା ଭାଇରସ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଏତେ ବିପଜ୍ଜନକ।
ନିପା ଭାଇରସ୍ କ'ଣ?
ନିଭା ଏକ ଜୁନୋଟିକ୍ ରୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫଳ ବାଦୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଉଡ଼ନ୍ତା ଶୃଗାଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାଇରସ୍ ପ୍ରଥମେ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ମାଲେସିଆ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ବାଦୁଡ଼ିରୁ ଘୁଷୁରୀ ଏବଂ ତା'ପରେ ଘୁଷୁରୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
କେଉଁଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ଦେଖାଯାଏ?
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନିପା ଭାଇରସ୍ ମାମଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ମାଲେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଦେଖାଯାଏ। ତଥାପି, ଏହି ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିଥିବା ବାଦୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ବିପଦ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରେ।
ନିପା ଭାଇରସ୍ ଲକ୍ଷଣ
ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ହାଲୁକା କିମ୍ବା ଘାତକ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ଏନସେଫାଲାଇଟିସ୍। ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ୪ରୁ ୧୪ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ମୁଖ୍ୟତଃ ଜ୍ୱର
ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା
ଗଳା ବ୍ୟଥା
କାଶ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ
ନିଦ୍ରା ଲାଗିବା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବା
ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଫୁଲିବା, ଯାହା ୨୪ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋମାକୁ ନେଇପାରେ।
ଭାଇରସ୍ କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ?
ନିପା ଭାଇରସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଉପାୟରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ:
ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ: ସଂକ୍ରମିତ ବାଦୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଘୁଷୁରୀ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି।
ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ: ବାଦୁଡ଼ି ଖାଇଥିବା ଫଳ ଖାଇ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ଖଜୁରୀ ରସ (ତାଡି) ପିଇବା ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ, ଏହାକୁ ସ୍ପିଲଓଭର ଇଭେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ।
ମଣିଷଠାରୁ: ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ, ରୋଗୀର ଶରୀର ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଯେପରିକି ଲାଳ ଏବଂ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ।
ନିଜର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବେ:
ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିପା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଏହାକୁ ରୋକିବାର ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା:
ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ହାତ ଧୋଇବା।
ଅସୁସ୍ଥ ଘୁଷୁରୀ ଏବଂ ବାଦୁଡ଼ି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।
କେବେବି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା କିମ୍ବା ପଶୁଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କଞ୍ଚା ଖଜୁରୀ ରସ ବା ତାଡି ପିଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତ କିମ୍ବା ଶରୀର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସଂକ୍ରମଣର ସର୍ବାଧିକ ଆଶଙ୍କାରେ ଥାଆନ୍ତି।
