Davos 2026: ଡାଭୋସରେ ଦେଖାଯିବ ଭାରତର ଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ନେତାମାନେ ହେବେ ସାମିଲ୍

World Economic Forum 2026: ସୋମବାର ଡାଭୋସରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମ୍ (WEF)ର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଭାରତ ଏହି ବୈଠକରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତାମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ

Jan 19, 2026

World Economic Forum 2026: ସୋମବାର ଡାଭୋସରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମ୍ (WEF)ର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଭାରତ ଏହି ବୈଠକରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତାମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ସରକାର, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ନାଗରିକ ସମାଜ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ୩,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନେତା ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ।

ଭାରତରୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀ ଏବଂ କେ. ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହିତ, ଛଅ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦେଶ ସାରାରୁ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶୀର୍ଷ ସିଇଓ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ଆସାମର ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ମୋହନ ଯାଦବ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଏ. ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହା ସହିତ ଗୁଜରାଟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ରମେଶଭାଇ ସାଂଘଭି (ବିଜେପି) ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏହି ବାର୍ଷିକ ସମାବେଶ ପାଇଁ ଡାଭୋସ୍ ଯାତ୍ରା କରିବେ।

ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତୀୟ ନେତାମାନେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେମାନେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିବେ।

ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଜୁବିନ୍ ଇରାନୀ ମଧ୍ୟ ଡାଭୋସରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଲାଏନ୍ସ ଫର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗୁଡ୍: ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱିଟି ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।

ଏଥିରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଏନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ, ବଜାଜ ଗ୍ରୁପର ସଞ୍ଜିବ ବଜାଜ, ଜୁବିଲାଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୁପର ହରି ଏସ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଟିଭିଏସ ମୋଟରର ସୁଦର୍ଶନ ଭେନୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ଅନେକ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ।

ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ, ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ଇସାକ ଦାର, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଲାୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।

ଡବ୍ଲୁଇଏଫ୍ ବୈଠକରେ ଡାଭୋସର ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରାସ୍ତାରେ, ସବୁଠି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଛି: "ଭାରତ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୁଅ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର।" ଏହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଭିଲିଅନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାର୍ତ୍ତା। ଶୀର୍ଷ ଶିଳ୍ପ ଚାମ୍ବର CIIର ପାଭିଲିଅନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି।

ଡାଭୋସରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା
ଡାଭୋସରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାଇପର, ଏଆଇ-ସଜ୍ଜିତ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ସ୍ପାଏୱେର୍ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପକରଣ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଛୋଟ ସ୍ୱିସ୍ ସହର ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।

