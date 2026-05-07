Suvendu Adhikari: ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଲେ କିପରି ହୋଇଛି ହତ୍ୟା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟମଗ୍ରାମ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ (ପିଏ) ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ରଥଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ କୋଲକାତାରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 07, 2026, 07:07 AM IST

Suvendu Adhikari: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟମଗ୍ରାମ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ (ପିଏ) ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ରଥଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ କୋଲକାତାରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ଏକ କଳା ସ୍କୋର୍ପିଓରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କୋଲକାତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟମଗ୍ରାମର ମେଗାସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି।

ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଡିଜିପି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ତୀବ୍ରତର ହେଉଛି। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଫରେନସିକ୍ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଥିଲା। ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ କେଉଁ ପଥ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣା ପରେ ସେମାନେ କେଉଁଠାକୁ ପଳାଇଥିଲେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କିପରି ଘଟିଲା?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ବୁଧବାର ରାତିରେ ମାଇକେଲ ନଗର ଦେଇ ମଧ୍ୟମଗ୍ରାମର ଦୋହାରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୋର୍ପିଓକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପଛରୁ ଆସି ବହୁତ ନିକଟରୁ ସ୍କୋର୍ପିଓ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟାଇଥିଲେ। ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ, ବାଇକ ଚାଳକ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।

ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସ୍କୋର୍ପିଓକୁ ଏକ କାର ଅଟକାଇଲା।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ରାତି ୧୦:୩୦ ରୁ ୧୧:୦୦ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କାର ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଘଟଣାଟି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

କାରର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନକଲି - ​​ଡିଜିପି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଡିଜିପି ସିଦ୍ଧନାଥ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ କାରକୁ ଜବତ କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଗାଡିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନକଲି ଏବଂ ଏଥିରେ ହେରଫେର ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡିର ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ସିଲିଗୁଡିର ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଅପରେସନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗତିବିଧି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଗ୍ଲକ୍ ପିସ୍ତଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ 10 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ରଥଙ୍କ ଛାତିରେ ଦୁଇଟି ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭେଦ କରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରଥଙ୍କ ପେଟରେ ବାଜିଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଲେ କିପରି ହୋଇଛି ହତ୍ୟା
Olive Ridley Turtle: ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଁ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ...ଧିରେ ଧିରେ କମିଲାଣି ସଂଖ୍ୟା
Top 10 News Headlines: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
Savitri Brata 2026: ଏହି ଶୁଭ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଓ ପୂଜାର ବିଧି ସହ ପାଳନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ସ୍ୱାମୀଙ
Thalapathy Vijay: ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରାମା...ଭାଙ୍ଗୁଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ