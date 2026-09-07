ଦିଲ୍ଲୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୬କୁ ବୃଦ୍ଧି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସତ୍ୟ ନିକେତନରେ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ୧୪ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଘଟଣା ପରେ, ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କୋଠା ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠାକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ଏହି କୋଠା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି; MCD ଏହାକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଲଗାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଧୁନିକ ସ୍ତମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି; କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଇଟା ଯୋଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୋଠାଟି ଗଠନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଏକ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି।
ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କୋଠାରୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସଫା କରିବା। ଏକ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ଯେ, ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅପସାରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତଳ ଭୂମି କିମ୍ବା ମୂଳଦୁଆ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଖ କୋଠା ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ କରାଯାଉଛି। ନିକଟସ୍ଥ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଘଟଣା ପରେ, MCD ଅଧିକାରୀମାନେ ବେଆଇନ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କୋଠା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। MCD ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ତିନି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୯୮୦ ବେଆଇନ କୋଠା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୪୬୦ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅନମୋଲ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ନୀରଜ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ସେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି; ନୀରଜଙ୍କ ଶରୀରର ତଳ ଅଧା ଅଂଶ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ, NDRF ଏବଂ ପୋଲିସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଅନମୋଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ରହିବାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ ଛାତ୍ର ଶସ୍ତା, ଜୀର୍ଣ୍ଣାସ୍ଥ୍ୟକର ପେଇଂ ଗେଷ୍ଟ (PG) ସୁବିଧାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।