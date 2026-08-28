Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nepal Floods: ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫୪୭କୁ ବୃଦ୍ଧି

ନେପାଳ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଫସିରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୨୧ଜଣ ଭାରତୀୟ ଫେରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍‌ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 28, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:24 PM IST
Nepal Floods: ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫୪୭କୁ ବୃଦ୍ଧି
Image Credit: ୯୭୭ ଜଣ ନିଖୋଜ ନେଇ ନେପାଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନୟାଗଡ଼ ଚିନି କଳ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୃତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ
2
3
4
5