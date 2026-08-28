Nepal Floods: ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫୪୭କୁ ବୃଦ୍ଧି

Nepal Disaster: ନେପାଳ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫୪୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୯୭୭ ଜଣ ନିଖୋଜ ନେଇ ନେପାଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ନେପାଳ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଫସିରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୨୧ଜଣ ଭାରତୀୟ ଫେରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ । ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ତାମିଲନାଡୁର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତ୍ରିଶୁଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଫସିଥିବା ୬୩ ଜଣଙ୍କୁ କାଲିଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସାରିଛି । ଚୀନ୍ ପଟରେ ଫସିଥିବା ୯୬ ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ ପଥରେ ନେପାଳ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ୩୨୦ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ ନେଇ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ଚୀନ ପଟେ ଆଉ ୪ ଶହ ଭାରତୀୟ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ଚୀନ ପଟେ ଅଟକିଥିବା ଭାରତୀୟ ପରିବାର ଓ ଦୂତାବାସ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ।