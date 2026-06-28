Operation Sindoor Martyrs: 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ଶହୀଦଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ! କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

Operation Sindoor Martyrs: 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର'ରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ୬ ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଜୋର ଧରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବିବାଦର ଆରମ୍ଭ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେଡ଼ାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର'ରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ୬ ଜଣ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶହୀଦ ଭାବେ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଏହାର ଜବାବରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏପରି ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସହ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଦେଶ ଏହି ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇସାରିଛି। ୨୦୨୫ ମେ ୧୧ରେ ସେନାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ୍ସ (DGMO)ଙ୍କ ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଯାଇଥିଲା।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବୀରତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ଆର୍ମି ଡେ ପରେଡ୍ରେ ସେନାମୁଖ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେନା ମେଡାଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବାୟୁସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ।
Media reports that the supreme sacrifice of six bravehearts during #OperationSindoor have been acknowledged or brought to public notice for the first time only recently are incorrect. The nation paid homage to these fallen heroes at the earliest opportunity, well before the…
— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) June 27, 2026
ଏହାସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଏହି ୬ ଜଣ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ନାମ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ସୁବେଦାର ମେଜର ପବନ କୁମାର, ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ କୁମାର, ଲାନ୍ସ ନାୟକ ଦିନେଶ କୁମାର, ଅଗ୍ନିବୀର ଏମ୍. ମୁରଲୀନାୟକ, ହବିଲଦାର ସୁନୀଲ କୁମାର ସିଂହ ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଏହି ବିବାଦ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଶହୀଦମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏବେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସେନା କହିଛି, ଏହି ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନକୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜାତି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନର ସହ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ।
ତେବେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ୨୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୫ରେ 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ଚଳାଯାଇଥିଲା। ଶହୀଦଙ୍କ ନାମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍ରେ ସାମିଲ କରିବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।