Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /Operation Sindoor Martyrs: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଶହୀଦଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ! କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

Operation Sindoor Martyrs: 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ଶହୀଦଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ! କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

Operation Sindoor Martyrs:'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର'ରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ୬ ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଜୋର ଧରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 28, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:34 AM IST
Operation Sindoor Martyrs: 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ଶହୀଦଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ! କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ଶହୀଦଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ! କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳ
operation sindoor20 min ago
2
Petrol Diesel price1 hr ago
3
us iran conflict2 hrs ago
4
Top 10 news3 hrs ago
5
FIFA 20262:03 AM IST