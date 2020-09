ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ଡିଆରଡିଓକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ. ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର (Brahmos Missile) ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା-ଡିଆରଡିଓ (DRDO-Defence Research and Development Organisation) କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତର 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' (Self Reliant India) ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ସ୍ୱଦେଶ ନିର୍ମିତ ବ୍ରହ୍ମୋସ ସୁପରସୋନିକ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ (Supersonic Cruise Missile) ପରୀକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ଟ୍ୱିଟ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଡିଆରଡିଓର ଏହି ପ୍ରୟାସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମହତାକାଂକ୍ଷୀ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

Congratulations to Team @DRDO_India and @BrahMosMissile for the successful flight testing of #BRAHMOS Supersonic Cruise Missile with Indigenous Booster and Air Frame for designated range.

This achievement will give a big boost to India’s #AtmaNirbharBharat Pledge. pic.twitter.com/39YuAcemed

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 30, 2020