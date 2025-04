କରୱାର ନୌସେନା ଘାଟି ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

Defense Minister Rajnath Singh: ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରୁଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକର କରୱାର ନୌସେନା ଘାଟି ଏବେ ଆହୁରି ଆଧୁନିକ ହୋଇଯାଇଛି। ୫ ଏପ୍ରିଲ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ନୌସେନା ଘାଟିର ନୂତନ ଅଗ୍ର୍ୟ ଆଧାରକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସିବର୍ଡର ଏକ ଅଂଶ । ଏହି ଘାଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୌସେନା ଘାଟି ହୋଇପାରିବ । ସେଠାରେ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଏବଂ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ମୁତୟନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

କରୱାରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର INS ସୁନାୟନାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସିବର୍ଡ ଅଧୀନରେ ୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଆଧୁନିକ ପରିଚାଳନା, ମରାମତି ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ, ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ କେ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜନାଥ ସିଂହ ୯ଟି ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କୋମୋରୋସ, କେନିଆ, ମାଡାଗାସ୍କର, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ମରିସସ୍, ମୋଜାମ୍ବିକ, ସେଚେଲ୍ସ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ତାଞ୍ଜାନିଆର ୪୪ ଜଣ ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ INS ସୁନାୟନାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ, ଭାରତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ର (IOR) ରେ କୌଣସି ଦେଶ ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ସାମରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ଆଇଓଆରକୁ "ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସମାନ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରତୀକ" ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ନୌସେନାର ଅନେକ ସଫଳତା ଇତିହାସ ହୋଇ ରହିଛି ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

Visited Karwar Naval Base in Karnataka and flagged-off INS Sunayna as Indian Ocean Ship SAGAR from Karwar with 44 personnel of nine friendly nations of Indian Ocean Region.

⁰IOS SAGAR is a reflection of India’s commitment to peace, prosperity & collective security in maritime… pic.twitter.com/9ehVyuhzzi

