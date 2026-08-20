Pak High Commission:ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିଶନରୁ ହଟିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାରିକେଟ୍, ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର

Pak High Commission: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିସନ ବାହାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବୋଲାର୍ଡ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ, ଏନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହଟାଇବା ସହିତ କାଶ୍ମୀର ବିବାଦକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିସନ ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ଥାପିତ କିଛି ବ୍ୟାରିକେଡ୍,ଟ୍ରାଫିକ୍ ବୋଲାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଗଠନ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କୂଟନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଶନର ଭିସା ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଧାଡ଼ି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ କ୍ୟୁ ଲାଇନରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହାଇକମିସନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ବାହାରେ ରାସ୍ତାର ଏ-କ ବିସ୍ତାରରେ ଏହି ଗଠନ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।ତଥାପି,ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏବଂ ବୋଲାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପାକିସ୍ତାନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ କୂଟନୈତିକ ଆପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ କରିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବାର ତୁରନ୍ତ କାରଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କହିନାହାଁନ୍ତି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଦ୍ୱାର ପ୍ରାପ୍ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ଭଙ୍ଗା ବ୍ୟାରିକେଡ୍, ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିସନ୍ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଏ-କ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ,ସମସ୍ତ ଅପସାରିତ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ଥିଲା କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଆମେରିକା-ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ: ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏରିକ୍ ଗୋରଙ୍କ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକୀୟ ଚାର୍ଜ ଡି'ଆଫେୟର୍ସ ନାଟାଲି ବେକରଙ୍କୁ ଡକାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ କରି ଏହାକୁ ତଥ୍ୟଗତ ଭାବରେ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତର ଅଂଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।
ଆମେରିକା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରିଆସୁଛି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ସମ୍ପର୍କିତ ସେମାନଙ୍କର ମତଭେଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେକୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ସର୍ବଦା ବିରୋଧ କରିଆସିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ଏରିକ୍ ଗୋର୍ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଲୋଚନା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା, ବିଶେଷକରି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଆମେରିକାର ଭୂମିକା ଉପରେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।