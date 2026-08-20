Add Zee Business As A Preferred Source
App

Pak High Commission:ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିଶନରୁ ହଟିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାରିକେଟ୍, ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର

Pak High Commission: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିସନ ବାହାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବୋଲାର୍ଡ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ, ଏନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 20, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:02 PM IST
Pak High Commission:ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିଶନରୁ ହଟିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାରିକେଟ୍, ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର
Image Credit: ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିଶନରୁ ହଟିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାରିକେଟ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sajjan Kumar Passes Away: ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ପରଲୋକ
2
3
4
5