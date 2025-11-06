Delhi Air Pollution: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ; ଡାକ୍ତର ଦେଲେ ଏହି ପରାମର୍ଶ

Delhi Air Pollution: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅଧିକ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ମୋଟ AQI ୨୬୪ ଥିଲା। ଯାହା "ଖରାପ" ବର୍ଗରେ ଆସିଥାଏ। PGIMER ର ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପୁଲିନ୍ ଗୁପ୍ତା ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
Trending Photos
Delhi Air Pollution: ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁଣି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ଅନୁଯାୟୀ ସହରର ହାରାହାରି AQI ୨୬୪ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯାହା "ଖରାପ" ବର୍ଗରେ ଆସିଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଆହୁରି ଖରାପ ଅର୍ଥାତ୍ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ" ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ PGIMER ର ମେଡିସିନ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପୁଲିନ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
OPDରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି
ଡାକ୍ତର ପୁଲିନ୍ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲର OPDରେ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଆଜ୍ମା ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରୋଗୀମାନେ ସାଇନସ୍ ସମସ୍ୟା, ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ଏବଂ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ENT ବିଭାଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ରୋଗୀମାନେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଚର୍ମରେ ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ଶୁଷ୍କତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଗୀମାନେ ଲାଲ ହେବା, ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ଏବଂ ଝାପ୍ସା ଦୃଷ୍ଟି ଭଳି ଆଖି ସମସ୍ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି।
#WATCH | Delhi | On the increase in diseases due to air pollution, PGIMER Professor, Medicine, Dr Pulin Gupta says, "Because of the pollution, the OPD is flooded with patients with respiratory diseases like bronchitis, acute attacks of asthma. Patients are coming to the ENT OPD… pic.twitter.com/jV4AoXIkEs
— ANI (@ANI) November 6, 2025
ପ୍ରଦୂଷଣରୁ କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି?
ଡକ୍ଟର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨୨-୨୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ଥମା, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଧୂମପାନକାରୀ ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମାରେ ପୀଡିତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଗୁରୁତର ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଆନ୍ତି।