Delhi Pollution Update: ଆଜିବି ଖରାପ୍ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା, ଘନ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ୧୫୨ ବିମାନ୍ ବାତିଲ୍

Delhi Pollution Update: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଠୋର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶୁକ୍ରବାର ଲଗାତାର ଷଷ୍ଠ ଦିନ ପାଇଁ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) 387 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଗୁରୁବାର ତୁଳନାରେ ସହରରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି, ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ AQI 373 ଥିଲା। ପ୍ରଦୂଷଣ ସହିତ, ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ବିଷାକ୍ତ କୁହୁଡ଼ିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ITO, ଗାଜିପୁର, ପାଲମ ଏବଂ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ିର ଘନ ଆବରଣରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀର IGI ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦିନ ପାଇଁ ୧୫୨ ଟି ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ମଧ୍ୟରୁ ୭୯ ଟି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଛାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ୭୩ ଟି ଆସୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଚାରୋଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସାମିଲ ଅଛି। ଅନେକ ବିମାନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ସମେତ ଅନେକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିମାନ ଉଡାଣରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବରୁ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ୧୦୦ ମିଟରରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ୨୭ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା, ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୮୦ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୩,୭୪୬ଟି ଯାନକୁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା:ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ (GRAP)ର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଅଧୀନରେ, କେବଳ BS-6 ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। BS-6 ମାନଦଣ୍ଡଠାରୁ ପୁରୁଣା ବାହାର ଯାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ "PUC ନାହିଁ, ଇନ୍ଧନ ନାହିଁ" ନିୟମ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (PUC) ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ କିମ୍ବା CNG ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। "PUC ନାହିଁ, ଇନ୍ଧନ ନାହିଁ" ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ୩,୭୦୦ ଯାନକୁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୀମାରୁ ୫୭୦ ଯାନକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ୫,୦୦୦ ଯାନ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।
ଦୁଇ ଦିନରେ ୬୧,୦୦୦ନୂତନ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ, PUCC ପାଇଁ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ରୁ ୧୮ ମଧ୍ୟରେ ୬୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।ସିରସା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଥ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମାରେ ଯାନବାହାନ ଫେରାଇବା ପରେ, ବାହାର ଯାନବାହାନର ପ୍ରବେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଜରୁରୀ।
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଯାନବାହାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁରୁତର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମୟରେ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିର ଅଂଶ। ଏଥିରେ ରାସ୍ତା ଧୂଳି, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡିତ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ। ଜରିମାନା ଏବଂ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଯାନବାହାନ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଗମନ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।