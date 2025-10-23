Advertisement
Air Pollution:ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନୋଏଡାରେ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ କମିବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ AQI ସ୍ତର ୪୨୯ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ସାରା ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ସକାଳ ୬ଟାରେ ୩୩୨ ରେ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ" ବର୍ଗରେ ରହିଛି। ନୋଏଡାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ୩୦୭ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 23, 2025, 08:05 AM IST

Air opulation: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନୋଏଡାରେ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ କମିବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ AQI ସ୍ତର ୪୨୯ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ସାରା ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ସକାଳ ୬ଟାରେ ୩୩୨ ରେ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ" ବର୍ଗରେ ରହିଛି। ନୋଏଡାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ୩୦୭ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ରେ ୩୫୩, ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ରେ ୩୫୧ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ରେ ୩୪୫ ଥିଲା। ନୋଏଡାରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ରେ AQI ସ୍ତର ୩୩୦, ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ରେ ୩୨୦ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ରେ ୩୨୫ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିରନ୍ତର "ଗମ୍ଭୀର" ବର୍ଗରେ ରହିଛି। ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ AQI ସ୍ତର ୨୨ ରେ ୩୧୪, ଅକ୍ଟୋବର ୩୦୮, ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ରେ ୨୮୨ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ରେ ୨୮୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ (କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ତଥାପି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମେଘ ଅଭାବରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ଆଇଆଇଟି କାନପୁରକୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଡିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ମେରଠରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି।

ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ AQI 247, ଯାହା ଗମ୍ଭୀର ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ମିଲେନିୟମ୍ ସିଟିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଗତ କିଛି ଦିନ ତୁଳନାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗୁରୁଗ୍ରାମର AQI ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ 281, ଦୀପାବଳି ପରଦିନ 21 ଅକ୍ଟୋବରରେ 370 ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 20ରେ 295 ଥିଲା। ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜଧାନୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର AQI 174 ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର। ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାର AQI 179 ରହିଛି। ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର 151ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

Prabhudatta Moharana

