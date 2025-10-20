Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2969136
Zee OdishaOdisha National-International

Delhi AQI: ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀର AQI 334 ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ଅଧିକ

Delhi AQI: ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ (AQI 402), ଏହା ପଛକୁ ୱାଜିରପୁର (423) ଏବଂ ଅଶୋକ ବିହାର (414)ରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର 'ଗମ୍ଭୀର' ବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି 'ଗମ୍ଭୀର' ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 20, 2025, 04:28 PM IST

Trending Photos

Delhi AQI: ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀର AQI 334 ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ଅଧିକ

Delhi AQI: ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା (AQI) ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB)ର SAMEER ଆପ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ହାରାହାରି AQI 334 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା AQI 339 ଥିଲା। ରାଜଧାନୀର 38ଟି ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରୁ 31ଟିରେ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ' ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ତିନୋଟିରେ 'ଗମ୍ଭୀର' ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ (AQI 402), ଏହା ପଛକୁ ୱାଜିରପୁର (423) ଏବଂ ଅଶୋକ ବିହାର (414)ରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର 'ଗମ୍ଭୀର' ବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି 'ଗମ୍ଭୀର' ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।

ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଶନ (CAQM) ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ (GRAP) କଟକଣାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦୀପାବଳିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପର୍ବ ଦିନ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ସବୁଜ କ୍ରାକର ଫୁଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୋମବାର ସକାଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 20.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 33 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିପାରେ ଦିନବେଳା ଆକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।

Also Read- Gold-Silver Price Drop: ଖୁସି ଖବର, ହଠାତ୍ ୧୭ ହଜାର ଶସ୍ତା ହେଲା...

Also Read- Jio Offer: ଦୀପାବଳିରେ ଜିଓର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର, ରିଚାର୍ଜରେ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ସୁନା ସହ 5G ଡାଟା !

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Narendra Modi
PM Narendra Modi: ଯିଏ ନିଜ ଦମରେ ଲଢେଇ କରେ, ତାର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Diwali
Diwali Wish: ଦୀପାବଳିରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Bus service
Bus Service: ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଗଡ଼ିବନି ବସ, ସୂଚନା ଦେଲା କୃଟ
US President
US President: ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଉପରକୁ କାଗଜ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି