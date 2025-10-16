Delhi Pollution: ପ୍ରଦୂଷଣର ଚରମସୀମାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 16, 2025, 08:50 AM IST

Delhi Pollution: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୪:୪୫ ରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ୨୧୦ ଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା "ଖରାପ" ବର୍ଗରେ ରହିଛି, କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ୩୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରି "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ" ବର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ AQI ସମାନ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବୁଧବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ, ରାଜଧାନୀର ୩୮ ଟି ମନିଟରିଂ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ" ବର୍ଗରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 345 AQI ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏହା ପରେ ୱାଜିରପୁର (325), ଦ୍ୱାରକା ସେକ୍ଟର 8 (314), ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉତ୍ତର କ୍ୟାମ୍ପସ ଏବଂ CRRI ମଥୁରା ରୋଡ୍ (ଉଭୟ 307) ରହିଛି। ରାଜଧାନୀର 20ଟି ମନିଟରିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା 'ଖରାପ' ବର୍ଗରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ 13ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ AQI 'ମଧ୍ୟମ' ବର୍ଗରେ ଥିଲା। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର 24 ଘଣ୍ଟା ହାରାହାରି AQI 233 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 'ଗରିବ' ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ।

CPCB ଅନୁଯାୟୀ, 0-50 AQI 'ଭଲ', 51-100 'ସନ୍ତୋଷଜନକ', 101-200 'ମଧ୍ୟମ', 201-300 'ଗରିବ', 301-400 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ' ଏବଂ 401-500 'ଗମ୍ଭୀର' ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଡିସିସନ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (DSS) ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଦିନ ପରିବହନ ନିର୍ଗମନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସର୍ବାଧିକ ଅବଦାନକାରୀ ଥିଲା, ଯାହା ମୋଟ ନିର୍ଗମନର 16.7 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବୁଧବାର ଦିନ ଛଅଟି ରାଜ୍ୟରେ 136ଟି ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ଘଟଣା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ 46ଟି, ପଞ୍ଜାବରେ 11ଟି, ହରିୟାଣାରେ 7ଟି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1ଟି ଘଟଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 32.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 0.7 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 18.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା, ଯାହା ମୌସୁମୀ ହାରାହାରି ଠାରୁ 1.3 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍। IMD ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ପାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି, ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ 17 ଏବଂ 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବ।

