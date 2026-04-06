ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଫାଟକରେ ପଶିଲା ଅଜଣା କାର୍, ତା'ପରେ...

Delhi Assembly Security lapse: ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଅଜଣା କାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଦେଇ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାର ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ବିଜେନ୍ଦର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜିନିଷ ରଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।
Delhi Assembly Security lapse: ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା୫ ସମୟରେ, ଏକ ଅଜଣା କାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାଙ୍ଗି ଭିଆଇପି ଗେଟ ଦେଇ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡିଟି ମଲ ରୋଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗେଟ ନମ୍ବର ୨ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାରର ଡ୍ରାଇଭର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲେ । ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବାଚସ୍ପତି ବିଜେନ୍ଦର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବର ବାହାରେ ଏକ ଗୁଚ୍ଛ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ପିକରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ କାଳୀ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯଦିଓ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଥିବା ଏକ ଧଳା ଟାଟା ସିଏରା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ଘଟଣା ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, CRPF ସହିତ, ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବସ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।
ଘଟଣା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସମଗ୍ର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ବ୍ୟାପକ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିଟି ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ଯାହା ଗାଡିକୁ ଏତେ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଲିସ ଗାଡିଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଏହା ସହିତ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅପରାଧସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ର ଏକ ଟିମ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡିଟିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଜଣା ଗାଡିଟି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପଞ୍ଜାବରେ ବୁଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜଣେ ଶିଖ ଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଗାଡିଟି ଅନାବୃତ ଭାବରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଜଣା ଗାଡିଟି ପରିସରରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବାହାରକୁ ଆସି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଗାଡି ପାଖରେ ଏକ ଫୁଲତୋଡା ରଖିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀକୁ 'ଖଲିସ୍ତାନ'ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବାରୁ, ମାମଲାଟି ଗମ୍ଭୀର ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
Also Read- Spittoon Device: 'ପକେଟ୍ ସ୍ପିଟୁନ୍' କ'ଣ? ଏହା କିପରି କାମ କରେ ଜାଣନ୍ତୁ
Also Read- ୭ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବ ରାଜା ସାହାଣୀ