Top 10 Polluted City: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ପ୍ରଥମ ୧୦ଟି ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣି ଥରେ ଧୂଆଁଧୂଳିର ଚାଦରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱିସ୍ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସଂସ୍ଥା IQAir ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ପାଲଟିଛି। ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇ (୫ମ) ଏବଂ କୋଲକାତା (୮ମ) ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର ଏବଂ କରାଚ

Top 10 Polluted City: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣି ଥରେ ଧୂଆଁଧୂଳିର ଚାଦରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱିସ୍ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସଂସ୍ଥା IQAir ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ପାଲଟିଛି। ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇ (୫ମ) ଏବଂ କୋଲକାତା (୮ମ) ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର ଏବଂ କରାଚୀ, କୁଏତ, ତାସକେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦୋହା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କାନବେରା ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୀପାବଳି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଆତସବାଜି, ଯାନବାହାନ ନିର୍ଗତ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁରେ ବିଷାକ୍ତ କଣିକା ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର AQI 350 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା "ଅତି ଖରାପ" ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାୱାନା, ଜାହାଙ୍ଗୀରପୁରୀ, ୱାଜିରପୁର, ଆଲିପୁର ଏବଂ ବୁରାରି କ୍ରସିଂ ଭଳି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ AQI 401 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ଯାହା "ଗମ୍ଭୀର" ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ।

ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ କେବଳ ସବୁଜ କ୍ରାକର ଜଳାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ: ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ରୁ ୨୧, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ରୁ ୭ ଏବଂ ରାତି ୮ ରୁ ୧୦ ମଧ୍ୟରେ। ତଥାପି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଯାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥିଲା।

ପରିବେଶ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଶୀତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ" କିମ୍ବା "ଗମ୍ଭୀର" ବାୟୁରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବା ଫୁସଫୁସ, ହୃଦୟ ଏବଂ ଆଖି ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ବିଶେଷକରି ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ।

ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦୀପାବଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଯେ ସବୁଜ ବାଣ ଏବଂ ନିୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ନିରାପଦ ବାୟୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ।

