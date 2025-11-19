Advertisement
Delhi Car Blast: ଅଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗିରଫ, ଇଡ଼ିର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 19, 2025, 07:11 AM IST

Delhi Car Blast:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଡି ଆଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜାଭେଦ ଅହମ୍ମଦ ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରୁପର ୧୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ଇଡି ୪.୮ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମିଥ୍ୟା NAAC ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଠକାମି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଥିଲା।

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଘ (AIU) ଅଲ୍-ଫାଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଦସ୍ୟତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନର ଘଟଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଚରଣ ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ଥିଲା। ଏବେଠାରୁ, ଅଲ୍-ଫାଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ AIU ଲୋଗୋ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ AIU, ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚିତ।

ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଉମର ନବିଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୧ ମିନିଟ୍ ୨୦ ସେକେଣ୍ଡର ଏକ ଭିଡିଓରେ, ଉମର ନିଜେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିପରି ଜଣେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ହେଲେ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଉପରୋକ୍ତ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉମରଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଭିଡିଓ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। 

ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ମଡ୍ୟୁଲର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସିଗନାଲ ଆପରେ ଏକ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଚାଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଉମର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ମୋଜାମ୍ମିଲ୍ ଶକିଲ୍ ଗଣାଇ, ଡକ୍ଟର ଆଦିଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ରାଥେର, ମୁଫାସିର୍ ରାଥେର ଏବଂ ମୌଲବୀ ଇରଫାନ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଡ୍ୟୁଲର ମୂଳ ଦଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

