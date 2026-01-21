Free Gas cylinder: ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଓ କେବେ

Trending Photos
Free Gas cylinder: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଏକ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହୋଲି ପର୍ବ ସମୟରେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର (EWS) ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପାରିବେ।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହୋଲି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇବେ। ଏହା ସହିତ, ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ₹500 ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ।
ପୁରଣ କରିବେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶୃତି
ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବିଜେପିର ଇସ୍ତାହାରର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ଗରିବ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହୋଲି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମାଗଣାରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ₹300 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅଟଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲାଯାଇଛି
ବିଜେପି ସରକାର ଏହାର କିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିସାରିଛି। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ଗରିବ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୫ ଟଙ୍କାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅଟଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏପରି ୧୦୦ ଟି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଖୋଲାଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଅଟଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଟି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର
ପୂର୍ବରୁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ, ମହିଳାଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ମହିଳାମାନେ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଆନ୍ତି।