Loan Announcement: ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ବିନା ବନ୍ଧକରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ୧୦ କୋଟିର ଲୋନ୍

ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଖଦି, ଗୃହନିର୍ମିତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତୁଳନୀୟ। ଏକମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବଦଳରେ ଅଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 17, 2026, 08:25 PM IST

Loans Announcement: ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବିନା ବନ୍ଧକରେ ୧୦ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ସହିତ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ, ସରକାର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ଦଶ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧକମୁକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନିଜେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମଲ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଇବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବଜାର ଖୋଜିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ ପଶ୍ଚିମ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ୟୁନିଟି ୱାନ୍ ମଲ୍ ରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ମେଗା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG) ମେଳା-2026 ର ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ "ସ୍ୱଦେଶୀ ଅପନାଓ", "ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ" ଏବଂ "ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ" ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ, ଏହି ମେଳା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ବଜାର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୟାସ।

ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ରହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଖଦି, ଗୃହନିର୍ମିତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତୁଳନୀୟ। ଏକମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବଦଳରେ ଅଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।

ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ଦଶକୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧକମୁକ୍ତ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନିଜେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି।

ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜଭୁତ କରିବ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ, ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ନୋ ଯାନ ଦିବସ ଭଳି ଅଭିଯାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ଦେଶ ସିଧାସଳଖ ଲାଭବାନ ହେବ।

ମେଗା ମେଳାରେ ପ୍ରାୟ ୨୪ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଥିଲେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
ମେଗା ମେଳାରେ ପ୍ରାୟ ୨୪ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମେଳାରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, କ୍ରୋଶେ କାମ, ଖଦି, ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା। "ଏକ ଜିଲ୍ଲା, ଏକ ଉତ୍ପାଦ" ପ୍ରୟାସ ଅଧୀନରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।

ସାଂସଦ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଚାଣ୍ଡୋଲିଆ, ବିଧାୟକ କୁଲୱନ୍ତ ରାଣା, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୌମ୍ୟା ସୌରଭ, ବରିଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ମେଳା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।

