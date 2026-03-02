Women Empowerment: ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବଳ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ୪ଟି ବଡ଼ ଯୋଜନା

Women Empowerment: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ (ଆଇଜି) ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମହାନ ସମାରୋହରେ ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।
Women Empowerment: ଆଜି, ୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, "ସଶକ୍ତ ମହିଳା, ସମୃଦ୍ଧ ଦିଲ୍ଲୀ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀର "ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳା" ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ (ଆଇଜି) ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମହାନ ସମାରୋହରେ ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।
1-ସହେଲି ସ୍ମାର୍ଟ ପିଙ୍କ କାର୍ଡ
ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ନିଗମ ବସ୍ରେ ନିରାପଦ ଏବଂ ସହଜରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, "ସହେଲି ପିଙ୍କ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମନ୍ ମୋବିଲିଟି କାର୍ଡ" ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା "ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ କାର୍ଡ" ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ନିଗମ ବସ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
2-LPG ଏବଂ PNG ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଶୁଳ୍କ ଉପରେ DBT
ହୋଲି ଏବଂ ଦୀପାବଳିରେ ଆଧାର-ସଂଯୁକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ରାଶି।
• ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ୮୫୩ ଟଙ୍କାର DBT।
• ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୫୫୩ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ।
• ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୧୩୦ କୋଟି ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା।
3-ଲକ୍ଷପତି ବିଟିୟା ଯୋଜନା
• ଜନ୍ମରୁ ସ୍ନାତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା।
• ୬୧ ହଜାର ସରକାରୀ ଜମା, ଯାହା ସୁଧ ସହିତ ସ୍ନାତକ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ହେବ।
• ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍, ଫେସଲେସ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
• ୧୨୮ କୋଟି ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
• ଅନାଥାଶ୍ରମ ଏବଂ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ରହୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
4-ମେରୀ କପିତ ମେରା ଅଧିକାର
• ବକେୟା ଲାଡଲି ଯୋଜନା ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ
• ପ୍ରାୟ ୧.୭୫ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
• ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩୦ ହଜାର ଝିଅଙ୍କୁ ୯୦କୋଟି ଡିବିଟି।
• ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୪୦ ହଜାର ଝିଅଙ୍କୁ ୧୦୦ କୋଟି ଡିବିଟି।
• ବାକି ଥିବା ରାଶି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
- ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
- ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।
