Delhi CM on Pollution: ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ତର୍କହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରୋଲିଂ!

Delhi CM on Pollution: ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା(Air Quality) ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଶରେ ରହିଛି, ୨୮ଟି ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ୩୦୦ ଉପରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ୮ଟାରେ ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ AQI ୩୫୪ ଥିବାବେଳେ ସହରବ୍ୟାପୀ ହାରାହାରି ୩୧୮ ରହିଛି। ବାକି ୩୯ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏଗାରଟି 'ଅତି ଖରାପ(Poor)' ପରିସର ମଧ୍ୟରେ AQI ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯଦିଓ ଅଧିକାଂଶ ୩୦୦ ପାଖାପାଖି ରହିଛି।

Dec 08, 2025, 05:38 PM IST

ତେବେ ଏପରି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲଗାତାର ସେ ଏବେ ଟ୍ରୋଲିଂର ଶୀକୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।

ତେବେ HT Leadership Summit ରେ NDTV ର ପଦ୍ମଜା ଜୋଶି ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା AQI କୁ ଏକ ତାପମାତ୍ରା ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାପକ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଇ ପାରିବ।

ପଦ୍ମଜା ଜୋଶୀ ଏୟାର ମନିଟର ପାଖରେ ଚାଲିଥିବା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ଅଭିଯୋଗକୁ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ମୋତେ କୁହ ଯେ ହଟସ୍ପଟ୍ କ'ଣ? ହଟସ୍ପଟ୍ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ,ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ତୁମେ ସେଠାରେ ସ୍ପ୍ରେ କର, ପାଣି ଦିଅ। ଯଦି ମାଟିର ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତେବେ କେବଳ ହଟସ୍ପଟ୍‌ରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ମନିଟର ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ AQI ହ୍ରାସ ପାଏ? AQI ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା ପରି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପି ପାରିବ, ତେଣୁ ପାଣି ଦେବା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ, ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ।"

ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି:
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନ ସମୟରେ ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କେଉଁଠି ଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାର(BJP) ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯେମିତିକି ଶୀତକାଳୀନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ହିଟର ବଣ୍ଟନ, ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ଏବଂ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା,ଧୂଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ଖୋଲା ଜାଳିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁପ୍ତା ନାଗରିକ, ଆରଡବ୍ଲୁଏ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ସରକାର ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।

