Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2984602
Zee OdishaOdisha National-International

Delhi Weather: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବେବି ବିଷାକ୍ତ, ବଢିବ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତଥାପି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀର AQI 233 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିପଜ୍ଜନକ ବର୍ଗରେ ଅଛି। ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ AQI ଖରା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 02, 2025, 07:19 AM IST

Trending Photos

Delhi Weather: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବେବି ବିଷାକ୍ତ, ବଢିବ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ

Delhi Weather: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତଥାପି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀର AQI 233 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିପଜ୍ଜନକ ବର୍ଗରେ ଅଛି। ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ AQI ଖରାପ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏହା ପୂର୍ବ ଦିନ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ତଥାପି କୌଣସି ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। 

ନଭେମ୍ବର ମାସର କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁହୁଡ଼ି ପରି ଅନୁଭବ ହେବ। ନଭେମ୍ବରରେ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେଣୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା କମ୍।

ରାଜଧାନୀରେ AQI 233 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗମ୍ଭୀର ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। PM2.5 ସ୍ତର 228 ଏବଂ PM10 150 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଛି। ଏହା ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା AQI ହ୍ରାସ ପାଉନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାରର 288 ତୁଳନାରେ, ଏହା ଆଜି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। AQI ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।

Add Zee News as a Preferred Source

ରବିବାର ଦିନ, ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 22 ରୁ 24 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସକାଳ 6:34 ରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:36 ରେ ହେବ। ହାଲୁକା ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପବନ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରାଇବ, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଗରମ ପୋଷାକ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହାରାହାରି 5 ରୁ 6 ମିମି ବର୍ଷା ହୁଏ। ମୌସୁମୀ ପରେ ଏହି ମାସରେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ଏକ ହାଲୁକା ଶୀତ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 13 ରୁ 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦିଓ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଗରମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ କଠୋର ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Panchuka
Panchuka:ଆଜିଠୁ ପଞ୍ଚୁକ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼
SI Recruitment Scam
SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ; ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଗିରଫ
amit shah
ଅମିତ ଶାହ କଲେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି; କହିଲେ- ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ୧୬୦ଟି ଆସନ ଜିତିବ
top 10 news today
୩ ତାରିଖରେ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି, ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ଉଦଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ୧୦ ଖବର
Earthquake in leh
ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ଏବେ ଭାରତର ଲେହ ସହରରେ ହେଲା ଭୂମିକମ୍ଫ, ଜାଣନ୍ତୁ ତୀବ୍ରତା