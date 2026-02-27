Advertisement
Zee OdishaOdisha National-International

Arvind Kejriwal: ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ସିବିଆଇ

ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:12 PM IST

Arvind Kejriwal: ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ସିବିଆଇ

Arvind Kejriwal: ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତଥାପି, ଏହି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଚୁପ୍ ବସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ।  ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି।

ପ୍ରକୃତରେ, ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଜକ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଅପରାଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ନ୍ୟାୟିକ ଯାଞ୍ଚକୁ ସହ୍ୟ କରିନାହିଁ। କୋର୍ଟ ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ଉଜାଗର କରିଛି।

ବିଚାରପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଚାର୍ଜସିଟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କୁଲଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। BRS ନେତା କେ. କବିତା, ବିଜୟ ନାୟାର ଏବଂ ଦୁର୍ଗେଶ ପାଠକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। CBI ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତର ଅନେକ ଦିଗକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ।

ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ୨୦୨୧-୨୨ ସହିତ ଜଡିତ। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୨ରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭିକେ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ CBI ଏକ FIR ଦାୟର କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନୀତି ଗଠନରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦାବି କରିଥିଲା ​​ଯେ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ହ୍ରାସ କରି ଏବଂ ଲାଭ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପକ୍ଷପାତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ମାମଲାର ବିଚାର ଆରମ୍ଭକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ମାମଲାକୁ କେବଳ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ।

