Delhi Crime News: ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର !

Delhi Crime News: ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀର ଶ୍ୟାମପୁର ବଦଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଚନ୍ଦନ ପାର୍କର ସର୍ବୋଦୟ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଲେନ ନମ୍ବର 3 ଘର ନମ୍ବର 84/E ରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ କେହି ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 25, 2026, 03:18 PM IST

Delhi Crime News: ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର !

Delhi Crime News:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀର ଶ୍ୟାମପୁର ବଦଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଚନ୍ଦନ ପାର୍କର ସର୍ବୋଦୟ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଲେନ ନମ୍ବର 3 ଘର ନମ୍ବର 84/E ରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ କେହି ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ ଘରର ତଳ ମହଲାର ଏକ କୋଠରୀରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅପରାଧ ସ୍ଥାନ ଏବଂ FSL (ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ) କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଅନିତା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୁଞ୍ଚନ କେୱଟ୍ ଏବଂ ସାତ, ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷର ତିନି ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ପରିବାରଟି ମୂଳତଃ ବିହାରର ପାଟନା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ମୁଞ୍ଚନ କେୱଟ୍ ଆଜାଦପୁର ମଣ୍ଡିରେ ଜଣେ ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। 

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ଠାରୁ ମୁଞ୍ଚନ କେୱଟ୍ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଘର ଭିତରେ ମୃତଦେହ ଦେଖିବା ପରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଚାରିଟି ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି)ର ଧାରା 103(1) ଅନୁଯାୟୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

