Add Zee Business As A Preferred Source
App

Government Holiday: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି

ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏନେଇ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ (PSU) ବନ୍ଦ ରହିବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 03, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:10 PM IST
Government Holiday: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Government Holiday: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି
2
3
4
5