Government Holiday: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି

Government Holiday: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା, ଯାତାୟାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏନେଇ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ (PSU) ବନ୍ଦ ରହିବ।
BRICS ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷ ନେତା ଏବଂ ବହୁ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେବେ। ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ।
ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
Delhi LG has declared a holiday on 11th September 2026 in view of BRICS Summit pic.twitter.com/aaJKS9wWvp
— ANI (@ANI) September 3, 2026
ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍
ଦିଲ୍ଲୀ ସଚିବାଳୟସ୍ଥିତ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ (GAD) ପକ୍ଷରୁ ୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଏନେଇ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ ଓ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ GADର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ତାୟଲ ଏହି ଆଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।
କେଉଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ରହିବ ବନ୍ଦ?
ଅଧିସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ସହ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ କମିବା ଫଳରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଡ଼ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚାପ କମାଇବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଆଶା କରିଛି।
ଏହି ଅଧିସୂଚନା ଦିଲ୍ଲୀ ଗେଜେଟ୍ର ପାର୍ଟ-IVରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। BRICS ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବାଧାମୁକ୍ତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।