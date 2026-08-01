/Arvind Kejriwal:ପେଟ୍ରୋଲରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ,ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମୋଦୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଯିବେ କେଜ୍ରିଓ୍ବାଲ୍

Arvind Kejriwal: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍)ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ (ଆଜି) ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ (E20)ଇନ୍ଧନ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରି ଏକ ନାଗରିକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବେ।
ଭାରତୀୟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବ୍ରେ (E20)ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଏକ ଟାଉନ ହଲ୍ ବୈଠକରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଏକ ପଦଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବି।"
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ନିୟମିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ (E20)ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ୮୪ ପ୍ରତି ଲିଟରରୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ଇଥାନଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଉଚିତ। କେଜ୍ରିୱାଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ,ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ (E20) ଏବଂ ନିୟମିତ ପେଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ସେ (E20) ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କୁ ସେହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯାହା ଦାବି କରି ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥିଲେ ଯେ (E20) ଯାନବାହାନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ, "କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ (E20) ଯାନବାହାନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେମାନେ ସେହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ।" ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଥିଲେ। (E20) ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ।ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯାନବାହାନ ସହିତ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ।