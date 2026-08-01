Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /Arvind Kejriwal:ପେଟ୍ରୋଲରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ,ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମୋଦୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଯିବେ କେଜ୍ରିଓ୍ବାଲ୍

Arvind Kejriwal:ପେଟ୍ରୋଲରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ,ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମୋଦୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଯିବେ କେଜ୍ରିଓ୍ବାଲ୍

Arvind Kejriwal: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍)ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ (ଆଜି) ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ (E20)ଇନ୍ଧନ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରି ଏକ ନାଗରିକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 01, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:11 PM IST
Arvind Kejriwal:ପେଟ୍ରୋଲରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ,ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମୋଦୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଯିବେ କେଜ୍ରିଓ୍ବାଲ୍
Image Credit: ପେଟ୍ରୋଲରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today:ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରରେ ୧୧ଟି ପ
2
3
4
5