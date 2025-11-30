delhi fire tragedy: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଲାଗିଲା ନିଆଁ: ଚାରି ମହଲା କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ସଙ୍ଗମ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଟିଗରି ଏକ୍ସଟେନସନରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଚାରି ମହଲା କୋଠାରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇ

delhi fire tragedy:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ସଙ୍ଗମ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଟିଗରି ଏକ୍ସଟେନସନରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଚାରି ମହଲା କୋଠାରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ କୋଠାର ମାଲିକ ସତେନ୍ଦ୍ର ଓରଫ ଜିମି (୩୮) ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅନିତା (୪୦)ଙ୍କୁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

 

ସରୁ ରାସ୍ତା କାରଣରୁ ପହଞ୍ଚିପାରିଲାନି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି
ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୪୫ରେ PCR କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ PS Tigri କୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଯେ ଭୂମି ମହଲାରେ ଥିବା ଏକ ଜୋତା ଦୋକାନରୁ ବାହାରିଥିବା ନିଆଁ କୋଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ଦଳକୁ ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ସବିଶେଷ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଖୋଜାଯାଉଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

